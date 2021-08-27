Інцидент стався, коли дівчина з другом виходила з ТРЦ.

У київському ТРЦ Осеаn Plaza жінка напала на дівчину та розсікла їй лоб парасолькою.

Історію постраждалої наводить "Київ оперативний" у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався, коли дівчина з другом виходила з ТРЦ.

"Я зупинилася перед заходом на ескалатор. Ця жінка разом з чоловіком, певно, йшли позаду мене, тому що я відчула лише сильний поштовх і фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила цей момент, і коли ми вже спустились вниз, ми пішли скоріше них. І я обернулась подивитись на дівчину, на що почула фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Я відповіла: "Хочу і дивлюсь", - розповіла дівчина.

У відповідь та, за її словами, підбігла і штовхнула у напрямку дверей.

"На цю її поведінку я обернулась і сказала, що вона неадекватна. Вона відповіла, що я не знаю з ким зв‘язалась і що зараз я буду від неї бігти", - зазначила постраждала.

Потім жінка нібито почала бити її, а дівчина спробувала захиститися парасолькою, але марно.

"Вона зламала мою нову парасольку і вдарила мене цією залізною палкою від неї, що і стало причиною рани, втрати крові, зіпсованого одягу, шраму на все життя і ще тижня невиходу на роботу", - поскаржилась дівчина.

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Після цього постраждала викликала поліцію та швидку. Також їй допомогли небайдужі люди.

"А завтра чиясь дитина випадково наступить їй на ногу, то вона її вб‘є? Це неадекватна людина, і їй не можна знаходитись в суспільстві" - підсумувала дівчина.

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Автор: Денис Прядко