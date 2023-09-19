Сам художник себе шахраєм не вважає і пояснив чому.

Данський суд зобов'язав художника Йенса Ханінга повернути $ 70 тис., взятих у музею сучасного мистецтва Кюнстен.

За ідеєю, Ханінг повинен був показати різницю в оплаті праці в Австрії і Данії, прикріпивши до полотна реальні грошові купюри, пише Бі-бі-сі. Але коли в музеї відкрили ящики, в яких знаходилися замовлені роботи, перед здивованими співробітниками постали два порожніх полотна в дерев'яних рамах.

Домовленість художника і Кюнстен була в тому, що після виставки, де повинні були виставлятися твори Ханінга, музнй забере гроші назад. Однак сам художник зрозумів ідею по іншому. Він назвав свої порожні полотна так: "Візьми гроші й тікай". Саме це він і зробив. Однак керівництво музею зажадало гроші шти назад.

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У музеї заявили, що саму думку Ханінга зрозуміли. "Нова робота Ханінга "Візьми гроші і тікай" - це визнання того, що твори мистецтва також є частиною капіталістичної системи...", - йдеться в заяві музею. Саме тому порожні полотна були показані у виставкових залах.

За рішенням суду, який взяв до уваги "працю" художника, із загальної суми віднімуть 40 тис. датських крон ($5,7 тис.), як гонорар, оскільки полотна все таки увійшли в експозицію.

Суд зобов'язав художника повернути гроші музею протягом двох тижнів.

Коментуючи ситуацію Ханінг зазначив, що ідея з порожніми полотнами "перегукується з нашими повсякденними фінансами, із зароблянням грошей". "А в моїй роботі, при тому, що ми живемо в суспільстві, де все вимірюється грошима, банкнот немає", - пояснив він.

На питання, чи не вважає він себе злодієм, Ханінг сказав, що "можна і так вважати", але його твір кращий, ніж було спочатку задумано.

Інші новини про музеї

Пергамський музей, який є одним з найпопулярніших в Берлініе, через місяць закриється на тривалу реконструкцію - на неї піде 14 років.

Однак фахівці все таки мають намір в 2027 році відкрити для відвідувачів деякі частини північного крила в якому знаходиться Пергамський вівтар.

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