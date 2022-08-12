Втілювати в життя свій підступний план аферистка розпочала ще 2020 року.

У Бразилії поліція арештувала жінку, яка придумала витончену злочинну схему з метою виманити у своєї старенької матері гроші, коштовності і твори мистецтва на суму понад $142 млн.

Як повідомляє Бі-бі-сі, 82-річна Женев'єва Богічі успадкувала велику колекцію живопису бразильських майстрів від покійного чоловіка, і дочка, Сабіна Богічі задалася метою забрати ці цінності.

Афера почалася в 2020 році, коли до Женев'єви звернулася "ясновидиця", яка передбачила неминучу смерть її дочки.

Після цього жертву стали водити по різних "ясновидцях", які, користуючись подробицями з особистого життя, якими їх забезпечила сама Сабіна, почали вимагати у засмученої і збитої з пантелику жінки гроші нібито на "духовне зцілення" дочки.

У наступні місяці, як стверджує поліція, дочка силою утримувала матір під замком, а шахраї погрожували їй фізичною розправою. Сабіна і її підручні "ясновидці" почали вивозити з дому твори мистецтва під приводом того, що вони були "заряджені негативною енергією" і їх "необхідно відмолити".

Як повідомив представник поліції Жильберту Рібейру, після цілого року мук Женев'єва стала підозрювати недобре і все ж зважилася звернутися в поліцію.

За словами поліції, в цілому у неї було викрадено 16 полотен, включаючи роботи таких відомих бразильських майстрів як Сісеро Діас, Рубенс Герхман і Альберто Гіньяр.

Крім того, у неї були вкрадені три картини однієї з основоположниць бразильського модернізму Тарсіли ду Амарал, які оцінюються майже в $140 млн.

У Ріо-де-Жанейро в ході поліцейського рейду в будинку однієї з "ясновидців" були виявлені 11 викрадених картин, у тому числі "Захід" пензля Амарал, яка була захована під ліжком. Ще три картини були виявлені в Сан-Паулу. Дві інших картини зловмисники встигли продати музею в Буенос-Айресі. Їх ще не повернули.

В цілому поліція завела справи на сімох підозрюваних у привласненні чужих коштів, грабежі, вимаганні, незаконному позбавленні волі і створенні злочинного угруповання. Крім Сабіни було арештовано 4 учасники злочинної схеми. Ще двоє - Діана Роса Апаресіда Станеску Вулетіч (це все одна людина) і Славко Вулетіч - знаходяться в бігах.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на Тернопільщині 31-річний житель Києва поскаржився в поліцію через те, що невідомі особи заволоділи його грошима під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон. В ході розслідування стало відомо, що чоловік двічі попався на вудку аферистів, які в підсумку обдурили його більш ніж на 80 тис. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: