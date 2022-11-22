Американська організація, яка спеціалізується на викопних останках, запідозрила, що частини скелета динозавра, який отримав прізвисько Шен, сильно нагадують зліпки зі скелета іншого відомого тиранозавра.

Скелет тиранозавра, виставлений на продаж на аукціоні Christie's і який попередньо оцінювався в $25 млн, був в останній момент знятий з торгів через підозри у фальсифікації.

Представники аукціонного дому підтвердили Бі-бі-сі, що серед лотів, виставлених у Гонконзі 30 листопада, тиранозавра не буде. Натомість власник вирішив здати його в оренду музею.

Американська організація, яка спеціалізується на викопних останках, запідозрила, що частини скелета динозавра, який отримав прізвисько Шен, сильно нагадують зліпки зі скелета іншого відомого тиранозавра рекс на ім'я Стен.

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Права інтелектуальної власності на Стена належать Інституту геологічних досліджень Блек-Хіллз, який може законно продавати зліпки зі свого тиранозавра за ціною $120 тис. за штуку.

Як заявив президент Інституту Пітер Ларсон, побачивши фотографії скелета Шена, він був вражений його схожістю зі скелетом Стена.

Зокрема, за словами Ларсона, у щелепи Шена були характерні отвори точно як у Стена. На думку вченого, власник Шена, ім'я якого не розголошується, міг придбати реплікацію Стена і частково доповнити його елементами наявного у нього скелета.

"Вони використовували Стена, щоб продати динозавра, який Стеном не є, і це сильно заплутує справу", - підкреслив Ларсон, зазначивши, що аукціонний дім вчинив правильно, знявши скелет, що викликає багато питань, з торгів.

Раніше адвокат Ларсона зв'язався з представниками Christie's і повідомив їм, що вони не уточнили, що частини скелета Шена були зліпками зі Стена. Вже після цього в описі скелета на веб-сайті аукціону з'явилося повідомлення, що копії кісток, додані до оригінальних кісток, щоб доповнити скелет Шена, були зроблені Інститутом Блек-Хіллз і придбані у нього. Крім того, аукціонний дім підтвердив, що жоден із зубів Шена не є оригінальним. Втім, і цей опис потім було видалено з сайту аукціону.

За словами представників Christie's, в цілому в скелеті Шена було 80 справжніх кісток. При цьому, як зазначає Філдовский музей природознавства в Чикаго - один з найбільших музеїв такого роду в світі, - повний скелет тиранозавра рекс повинен налічувати близько 380 кісток і знайти такий скелет - виняткова рідкість.

"Невідомо жодного скелета тиранозавра рекс, який би повністю складався з оригінальних кісток. Але ми вважаємо, що оригінальні елементи Шена - справжні", - йдеться в повідомленні аукціонного дому.

Як стверджувалося, скелет Шена вагою в 1,4 тонни, висотою 4,6 м і довжиною 12 м був виявлений в Монтані. Судячи з усього, це був самець, що жив близько 67 млн років тому.

Очікувалося, що скелет піде з молотка за $15-$25 млн. Для прикладу, Стен був проданий на тому ж аукціоні Christie's в 2020 році за $31,8 млн.

Продаж динозавтрів на аукціонах

Кістки динозаврів, не кажучи вже про більш-менш повні скелети, надзвичайно популярні серед колекціонерів і можуть коштувати багато мільйонів доларів. Однак експерти кажуть, що цінні екземпляри часто опиняються в приватних колекціях ще до того, як дослідники зможуть їх вивчити.

У вересні 2021 року в Парижі підготували аукціон з продажу найбільшого з коли-небудь знайдених трицератропсів-динозаврів з трьома рогами, які жили 66 млн років тому. Тоді повідомлялося, що за скелет боротимуться 10 покупців. А очікувана ціна лота - понад $1,5 млн.

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