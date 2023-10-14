Це перше відкриття нового виду акул, здійснене під час вивчення Мамонтової печери.

У найдовшій систем печер у світі, розташованій у національному парку Мамонтова печера в штаті Кентуккі, США, виявили рештки скам’янілостей стародавньої акули. Вони належать раніше невідомому виду, повідомила американська Служба національних парків (NPS).

"Ми раді нарешті оголосити про відкриття першого нового виду акул у Мамонтовій печері. Команди геологів, палеонтологів, співробітників парку та волонтерів наполегливо працювали глибоко всередині печери, ідентифікуючи та збираючи скам’янілості з моменту початку інвентаризації палеонтологічних ресурсів у 2019 році", – сказав керівник парку Барклай Трімбл.

Ця істота є різновидом вимерлої групи хрящових морських риб, які мешкають на території сучасної території Сполучених Штатів і Європи. Характеристики скам’янілостей вказують на те, що акула, можливо, харчувалася равликами, молюсками, м’якими хробаками та меншою рибою.

Відео дня

Вчені назвали новий вид акул Strigilodus tollesonae – на честь дослідниці Мамонтової печери Келлі Толлесон, яка виявила кілька важливих скам'янілостей у цьому національному парку.

Відкриття скам’янілостей - цікаві новини

Напередодні вчені виявили найстаріший вид медуз, який коли-небудь існував, віком понад 500 мільйонів років.

Також палеонтолог Метт Фрідман виявив дивовижно деталізовану скам'янілість мозку риби віком 319 мільйонів років. Це відбулося випадково.

Вас також можуть зацікавити новини: