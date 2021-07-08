За час своєї пригоди викрадачка пікапу протаранила дві машини, врізалася в фургон, а при затриманні відбивалася від копів.

У США викрадачка вантажівки під час поліцейської погоні вирішила підкріпитися і заїхала в МакДональдз, де її і затримали.

Незвичайний інцидент стався у Вустері, штату Массачусетс, передає видання abc-7.

Так, чоловік звернувся в службу порятунку через те, що невідома викрала його пікап. Місце розташування викрадачки встановили по GPS-навігатору, який встановлений в пікапі.

Жінка протаранила один автомобіль, після чого її намагалися зупинити поліцейські. Вона зуміла втікти від погоні, заїхавши не на ту смугу, де зіткнулася з фургоном. Після цього американка вирішила перекусити, тому заїхала в МакДональдз. Викрадення-викраденням, а ось обід повинен бути за розкладом.

Читайте такожБлогер" освятив " ТЦ У Харкові від підпалів і мінувань (відео)Викрадачка вже намагалася зробити замовлення, але копи її знайшли, чому вона явно була не рада. Жінка знову спробувала сховатися і протаранила ще одну машину, але вантажівка застрягла в мульчі.

При затриманні 38-річна Джоанна Гарделл відмовлялася вийти з машини, а коли копи зуміли її витягнути, вона почала битися. Опір не врятував викрадачку від правосуддя, поліція все-таки її затримала.

Тепер жінку звинувачують відразу в декількох злочинах.

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Автор: Поліна Кузенко