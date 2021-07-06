Пасажирка київського метрополітену відбилася від чоловіка, який до неї чіплявся.
Ролик очевидці події виклали у соцмережі.
Інцидент трапився у ніч на 6 липня між станціями «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».
За словами автора відео, здоровий чоловік підійшов до дівчини, вдарив її по сідницях і сказав: «Яка ж*па». На що потерпіла відреагувала миттєво: дівчина наздогнала кривдника і вдарила його по обличчю.
Невдовзі між ними сталась словесна перепалка, і збоченець отримав ще кілька ляпасів. Розвитку подій завадили інші пасажири, які намагалися відтягнути дівчину від чоловіка.
«У*бок! Ти якого х*я б’єш мене по ж*пі?! Ти не маєш ніякого права, бл*ть!», – крикнула пасажирка. Натомість збоченець назвав її «шалав*ю», через що дівчина ще раз його штовхнула.
Врешті чоловік схопив залишену працівницею метро швабру і почав нею відмахуватися. Дівчину це не зупинило – вже за лічені секунди пасажир опинився спиною до ескалатора, киянка намагалася виштовхати його ногою.
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