Мама дівчинки розповіла, що Маша займається повітряною акробатикою, тому і намагалася з такою спортивною завзятістю подолати зледенілий підйом на Андріївському узвозі.

Школярка Маша Моїсеєнко, що стала відомою завдяки відеозапису, на якому вона безуспішна намагається піднятися по замерзлій гірці на Андріївському узвозі в Києві, розповіла, що впала тоді близько 40 разів.

Розшукати дівчинку і поговорити з нею вдалося журналістам «Страны».

"Я не рахували, скільки разів впала, але, судячи з відео, разів 40 точно", – зізнається Маша.

Також вона прокоментувала свою несподівану популярність. Нагадаємо, відеозапис з нею облетів українські та світові ЗМІ.

"Я зраділа, коли побачила, що всі постять відео зі мною. Не очікувала, що мій вчинок потрапить в інтернет. Багато людей пишуть, дзвонять-запитують, як я себе почуваю. Я відчуваю популярність. Навіть на вулицях мене впізнають - по шапці, в якій я йшла на тому відео", - повідомила Маша Моїсеєнко.

Почувається дівчинка добре - обійшлося тільки синцями.

Мама дівчинки розповіла, що Маша займається повітряною акробатикою, тому і намагалася з такою спортивною завзятістю подолати зледенілий підйом на Андріївському узвозі.

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Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

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Автор: Денис Прядко