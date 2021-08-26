Блогер запропонував глядачам протягом однієї хвилини безперервно дивитися на білу крапку в червоному колі, розташованому на синьому тлі.

У мережі показали дивовижну оптичну ілюзію, за допомогою якої можна побачити "неіснуючий найкрасивіший колір".

Її показав TikTok-блогер під ніком beatonthebeeb.

Блогер запропонував глядачам протягом однієї хвилини безперервно дивитися на білу крапку в червоному колі, розташованому на синьому тлі.

"Скоро ви побачите відтінок синього, який до цього ніколи не бачили в житті... продовжуйте концентрувати увагу на цій точці. Не відводьте погляд, інакше ця оптична ілюзія не спрацює", - пояснив він своїм підписникам.

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Через хвилину червоне коло починає зменшуватися і на його місці можна побачити яскраве блакитне світіння. Насправді його там немає, бо це оптична ілюзія.

Візуальний трюк дуже вразив користувачів мережі. Ті, хто зробив все за інструкцією блогера і побачив блакитне коло, назвали цей відтінок найкрасивішим з усіх, які вони коли-небудь бачили.

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Автор: Григорій Бондар