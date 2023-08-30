Новий фаворит "сирного світу" з'явився на півночі Іспанії.

На півночі Іспанії побив рекорд найдорожчого сиру світу "елітний" астурійський сорт Cabrales.

Його вдалося продати за 30 тисяч євро в рамках аукціону відомому ресторатору Івану Суаресу (власник закладу El Llagar de Colloto в князівстві Астурія), повідомляє Independent.

Йдеться про 2,2-кілограмову голівку блакитного сиру, яка завоювала нагороду найкращого сорту на 51-му щорічному конкурсі Астурії. Сир був виготовлений на місцевій сімейній фабриці Los Puertos.

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Бізнес належить підприємиці Розі Ваді. Як прокоментував її син Гільєрмо Пендас, родина знала, що виготовляє хороший сир, проте досягти такого результату не просто.

За словами самої Рози, технологічний процес виготовлення цього сорту сиру полягає в тому, що його витримують щонайменше вісім місяців у печері на висоті 1400 метрів при температурі 7C, щоб він мав відповідні смакові якості.

Як прокоментував переможець "сирного лоту" пан Суарес, піти на таке дороговартісне придбанням його надихнула "пристрасть до землі", а також розуміння тяжкої роботи сироварів.

ЗМІ зазначає, що зазвичай вартість сиру сорту Cabrales торгується в діапазоні від 35 до 40 євро за кілограм. Для виготовлення сиру використовують сире коров’яче молоко або суміш з коров’ячого, овечого та козячого молока. Сир дозріває в печерах національному парку Пікос-де-Европа.

Минулий рекорд найдорожчого сиру в Книзі рекордів Гіннеса встановили у 2019 році. Тоді головку сиру вдалося продати на аукціоні за 20 500 євро. Цікаво, що минулий лот також до своєї колекції придбав пан Суарес.

Виявилося, що деяким людям не слід їсти сир

Нагадаємо, раніше ми писали, що людям з певним переліком хвороб та проблем зі здоров'ям не рекомендовано вживати сир. Безперечно, цей продукт багатий на молочнокислі бактерії та ще низку вітамінів, яких потребує наш організм. Однак певні протипоказання щодо його вживання все ж таки існують - докладніше, кому можна й не можна їсти сир.

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