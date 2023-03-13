Це вперше, коли Android-смартфону вдалося перетнути позначку в 2000 балів в бенчмарку Geekbench.

У базі популярного бенчмарку Geekbench, який використовується для тестів сучасних флагманів, з'явилися результати тестів поки ще не анонсованого ігрового смартфона ASUS ROG Phone 7D. Очікується, що його покажуть у третьому кварталі цього року.

Згідно з базою, смартфон обладнаний процесором Snapdragon 8 Gen 2 з частотою до 3,19 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті й працює під управлінням системи Android 13. До слова, тогорічний ROG Phone 6D відрізнявся від звичайного ROG Phone 6 використанням чіпа MediaTek замість Qualcomm.

Протестований смартфон набрав в Geekbench 2012 бали в однопотоковому тесті – це вперше, коли Android-смартфон зумів перевищити позначку в 2000 балів.

Найближчим конкурентом є Samsung Galaxy S23 Ultra, який трохи не дотягує до цієї позначки.

У багатоядерному режимі ROG Phone 7D видає не менш вражаючі 5697 балів проти приблизно 5200 у Galaxy S23 Ultra.

Втім, до новенького iPhone 14 Рго, який працює на базі платформи A16, Android-пристроям ще далеко з його 2500+ і 6500+ балами відповідно.

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ASUS ROG Phone – що потрібно знати перед покупкою

ASUS зазвичай запускає два продукти в ігровій лінійці ROG на рік. Влітку виходять звичайні ROG Phone, а восени пристрої серії "D". Це одні з найпотужніших і найдорожчих ігрових смартфонів, доступних на ринку.

Разом з тим смартфони, на подив, демонструють топову автономність. Відомий профільний портал Tom's Guide назвав ROG Phone 6 Pro "чемпіоном автономності" у 2022 році. При безперервному використанні в режимі 167 Гц батареї смартфона вистачає на 15 годин і 30 хвилин.

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