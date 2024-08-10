Столиця Італії потерпає від буйних відвідувачів, які здійснюють "жахливі вчинки".

Рим, який минулого року бачив найбільший наплив туристів, страждає від буйних відвідувачів, які здійснюють "жахливі вчинки". Про це пише Mirror.

Зазначається, що жителі італійської столиці шоковані дикими витівками туристів і погрожують назавжди покинути своє рідне місто.

"У європейських гарячих місцях, таких як Барселона та Канарські острови, відбувся сплеск протестів проти британських відпочиваючих, які шукають відпочинок на сонці. Мешканці виходять на вулиці з табличками "Йди додому" і навіть бризкають у тих, хто нічого не підозрює, водяними пістолетами. Обурення здебільшого пояснюється негативним впливом туризму на навколишнє середовище та місцеву економіку, що посилюється через будинки для відпочинку, що належать закордонним інвесторам", - йдеться у статті. Відео дня

При цьому в Італії ситуація досягла "нового мінімуму", що спонукало жителів розглянути можливість втекти від хаосу. Так, Карло Верддоне, італійський кінорежисер, приголомшений видом п’яних туристів у Римі, які скидають штани, щоб публічно помочитися через серйозну нестачу громадських туалетів. У поєднанні з безперервним рухом транспорту, сміттям і нестримними графіті це спонукає Карло, римлянина з 1950 року, подумати про від’їзд.

"Думаю про це, правда, два-три рази на тиждень. Дай мені втекти. Це не тільки я. У мене є багато друзів, які конкретно думають покинути Рим. Це вперше. Якщо ви витратите 20 хвилин, дивлячись на мости Понте Гарібальді або Понте Сісто, ви побачите, як хтось скине штани та залишить сувенір", - зізнався він.

Режисер назвав таку поведінку "ганебною" та "немислимою" для "нормальної" європейської столиці, закликавши владу встановити більше громадських туалетів. При цьому ЗМІ зазначає, що Рим, який торік відвідало рекордні 35 мільйонів туристів проти 32 мільйонів у 2022 році, бореться з цією проблемою.

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