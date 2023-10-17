Жителів в селищі немає, оскільки воно було побудоване для робітників, які будували дамбу. Коли в 1989 році проект завершився, місце спорожніло.

Іспанське селище Сальто-де-Кастро виставили на продаж, ціна становить 580 тисяч євро, що еквівалентно середній вартості квартири в Мадриді.

Як повідомляє The Mayor, всі будівлі в селищі продаються як єдиний комплекс. Загалом на продаж виставлено 44 будинки, бар, церкву, школу, гуртожиток, басейн та спортивний майданчик.

Жителів в селищі немає, оскільки воно було побудоване для робітників, які будували дамбу. Коли в 1989 році проект завершився, місце спорожніло.

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Селище розташоване в провінції Самора, на мальовничих схилах біля річки Дуро, на кордоні з Португалією. У трьох годинах їзди від Мадрида. Сальто де Кастро має 6000 квадратних метрів. Є водойма, куди при бажанні покупець міг би спустити туристичний катер.

Торік Сальто де Кастро купив за 300 000 євро Оскар Торрес, будівельний бізнесмен з Толедо. Новий власник розробив план реконструкції села, щоб залучити сільський туризм в цей район. Він вже подав необхідні документи владі, перш ніж вирішив виставити його на продаж через "особисті проблеми".

Згідно з попереднім дослідженням, інвестиції, необхідні селищу для того, щоб почати діяти на 100% і почати приносити прибуток, не будуть перевищувати двох мільйонів євро.

Найдешевший будинок у світі

"Найдешевший у світі будинок" виставили на продаж всього за 1 долар. УНІАН писав про те, як він виглядає. Площа будинку 724 квадратних футів.

Будинок побудували в 1956 році, він майже 20 років належав одному власнику. У 2004 році його придбала клієнтка Хюббела за 32 400 доларів. Журналісти з'ясували, що в 2011 році будинок намагалися продати за 10 000 доларів, проте безуспішно.

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