Німці кажуть, не знали про необхідність проходити контроль на кордоні, адже вважали, що Україна - одна з країн Євросоюзу.

Прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.

Як повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України, німці вважали, що Україна є частиною Європейського союзу.

Вночі військовослужбовці відділу "Грушів" помітили спрацювання встановленої на кордоні сигналізації. На місці прикордонний наряд виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

З'ясувалося, що порушники - громадяни Німеччини 21-го та 36-и років. У них були документи. Чоловіки пояснили, що мандрують світом на велосипедах.

"Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов'язково", - розповіли прикордонники.

На іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

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Автор: Катерина Комолова