Регулярне прання простирадл позбавить вас від бруду і жирних плям, але є спосіб зробити так, щоб речі довше залишалися білими та зберігали свою м’якість.

Біла постільна білизна часто може здаватися тьмяною після віджимання, особливо якщо її прали разом з темнішими речами. Також з часом постільна білизна може набувати жовтуватого відтінку, коли вона контактує з жиром тіла та потом, пише Express.

Зазначається, що регулярне застосування лосьйонів і косметики може призвести до зміни кольору. Незважаючи на те, що білий оцет може допомогти "освітлити" вашу постільну білизну, експерти компанії Nectar Sleep Mattresses назвали ще один натуральний очисник як засіб номер один.

Вони стверджують, що лимон є природним відбілюючим засобом через великий вміст лимонної кислоти. Це може зробити ваші простирадла яскравішими та знову білими. Ще одна перевага використання лимонного соку полягає в тому, що він залишає приємний цитрусовий аромат.

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Фахівці назвали два способи освітлити простирадла лимонним соком:

Візьміть сік одного лимона і вилийте його в пральну машину зі звичайним миючим засобом і виперіть як зазвичай.

Візьміть півсклянки лимонного соку, змішайте його з чотирма літрами гарячої води і замочіть простирадла принаймні на 30 хвилин, або залиште на ніч. Після цього просто помістіть простирадла в машину та виперіть їх у звичайному циклі.

У той час як перший спосіб працює для всіх простирадл, то другий метод не підходить для шовку, кажуть експерти і не радять використовувати хлор.

"Хоча хлорний відбілювач є популярним рішенням для багатьох, хто хоче відновити яскравість своєї постільної білизни, це може бути не найкращим рішенням. Взаємодія хлору із залишками поту на вашій білизні може залишити небажані жовті плями".

Тим, хто хоче використовувати відбілювач, спочатку потрібно випрати простирадла в пральній машині, як зазвичай, а під час другого циклу прання використати відбілювач.

Інші поради щодо прання

Раніше УНІАН повідомляв, як швидко відіпрати білі шкарпетки. Виявляється, найкраще відпирає білі шкарпетки не відбілювач і навіть не оцет, а набагато ефективніший інгредієнт, який, найімовірніше, вже є у вас на кухні.

Також експерти дали поради, як випрати темний одяг, аби він не линяв та зберігав колір. За словами фахівців, темні речі потребують особливого догляду.

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