За задумом, місто повинні були прикрасити різнобарвними "свічками".

В Ауденбурзі (Бельгія) до Різдва встановили святкову алею з фігур дивної форми – вони нагадали тамтешнім мешканцям чоловічі статеві органи.

Мер Ентоні Дюмарі стверджує, що такі провокативні прикраси зробили ненавмисне, пише The Daily Mail.

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За задумом, місто повинні були прикрасити різнобарвними «свічками». Однак передумали встановлювати на верхівках червоне полум’я, бо це кліше, а натомість змонтували блакитні шари.

Декорації були розроблені технічним управлінням міської ради, оскільки влада не хотіла зайве витрачатися на купівлю сезонних прикрас.

Дюмарі додав, що спершу фігури не були схожі на пеніси.

«Я сам зрозумів це тільки тоді, як їх ввімкнули. Проте ми маємо до цього ставитися з гумором. Ми маємо якось скрасити ці темні й важкі часи», – зауважив мер.

Дюмарі наголосив, що ніхто «пеніси» прибирати не буде.

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Автор: УНІАН