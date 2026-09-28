Диплом програміста вже не гарантує роботи: які ще спеціальності втрачають попит

Штучний інтелект змінює ринок праці та вже впливає на перспективи молодих фахівців.

Штучний інтелект поступово змінює ринок праці, і найсильніше це позначається на молодих фахівцях. Економісти Федерального резервного банку Далласа виявили, що випускники спеціальностей, де значну частину завдань можна автоматизувати, стикаються з великими труднощами на початку кар’єри.

Як пише evz, дослідники проаналізували дані про освіту, зайнятість та доходи випускників державних університетів Техасу. Після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року різниця між спеціальностями стала помітнішою.

Якщо частка завдань, які можна автоматизувати за допомогою ШІ, була на 10 процентних пунктів вищою, ймовірність працевлаштування в перший рік після випуску знижувалася приблизно на 1,7 процентного пункту. У тих, хто все ж знаходив роботу, дохід у перший рік виявився приблизно на 5% нижчим порівняно з випускниками менш вразливих спеціальностей.

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Які спеціальності виявилися найбільш вразливими

До числа найбільш схильних до автоматизації потрапили інформатика, комп’ютерна інженерія, мовні спеціальності, інформаційні системи управління, а також напрямки, пов’язані з написанням текстів.

Причина в характері майбутньої роботи: багато завдань у цих професіях вже здатні виконувати інструменти генеративного ШІ.

Водночас нижчий рівень впливу спостерігається у сферах, де важливими є безпосередня взаємодія з людьми та практична робота. Серед таких напрямків – медицина та догляд за пацієнтами, освіта, психологія, соціальна робота, науки про тварин та готельний менеджмент.

У 2024 році безробіття серед випускників інформатики та інженерних спеціальностей становило близько 7–8%, тоді як у сфері медицини та освіти – приблизно 1–2%. Серед випускників спеціальної освіти цей показник становив усього 0,7%.

Випускники частіше продовжують навчання

Складнощі з працевлаштуванням змушують молодих фахівців довше залишатися в системі освіти. Наприклад, близько двох третин випускників інформатики 2024 року продовжили навчання одразу після закінчення університету.

Як повідомляється, ШІ впливає навіть на вибір професії: в університетах, що увійшли до дослідження, при збільшенні рівня автоматизації на 10% кількість студентів на таких спеціальностях знизилася на 4,8%.

Таким чином, розвиток ШІ вже позначається не лише на робочих процесах, а й на виборі освіти, працевлаштуванні та перших доходах молодих фахівців.

Нагадаємо, раніше Білл Гейтс здивував похмурим прогнозом щодо штучного інтелекту.

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