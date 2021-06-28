Зеленський наголосив, що очікує від шведських футболістів демонстрації того, як сильно Швеція любить Україну

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди урочистостей до 25-ї річниці ухвалення Конституції України подякував Швеції за надання оригіналу конституції Пилипа Орлика 1710 року.

У своєму виступі він згадав про футбол і сказав, що очікує від шведських футболістів демонстрації того, як сильно Швеція любить Україну.

"З цієї високої трибуни я хочу подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом", - заявив президент під оплески та сміх у сесійній залі.

Нагадаємо, минулого тижня саме завдяки перемозі шведів над поляками збірна України змогла вийти з третього місця у своїй групі в 1/8 Євро-2020, де 29 червня зіграє з тією ж Швецією.

"І ми віримо, що і завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну", - продовжив Володимир Зеленський. - "Насправді, я пожартував. Я всім бажаю успіху. Нехай переможе сильніший. Але хто сильніший ми з вами знаємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, до 30-річчя Незалежності України в Київ привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Документ доставлять зі Швеції, де він знаходиться в національному архіві.

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Автор: Вікторія Гордієнко