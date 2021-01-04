В одному з міст Канади в новорічну ніч водій таксі відвіз п'яного пасажира без маски до поліцейської дільниці
Про це повідомляє Power River Peak.
О першій годині ночі 1 січня в місті Вікторія таксист подзвонив в службу порятунку і розповів, що пасажир відмовляється одягати маску, не дотримується карантинних правил і до того ж чіпає його обличчя. В результаті він відвіз чоловіка до поліцейської дільниці, де його заарештували.
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Через те, що чоловік поводився буйно, на нього склали відразу три протоколи: за агресивну поведінку, непокору офіцеру поліції і алкогольне сп'яніння в громадському місці. За кожну статтю він отримав штраф по 230 доларів.
Також через те, що пасажир був у нетверезому стані, його помістили в камеру, щоб він протверезів. Вранці його відпустили.
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