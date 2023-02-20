Українці радіють приїзду президента США, а росіяни пишуть гнівні коментарі.

У понеділок, 20 лютого 2023 року, президент США Джо Байден прибув з візитом до української столиці. Кадри з очільником Штатів на Михайлівській площі в Києві вмить заполонили мережі.

Тож інтернет-юзери одразу "розчохлили" свої мемороби й виклали порцію свіжих фотожаб про приїзд Байдена до столиці України. Хтось фотошопить його на тлі кав'ярні, комусь до вподоби бачити Джо на тлі легендарної "Київської перепічки" або ж АТБ.

Крім того, вірусними стали меми, на яких президент США нібито телефонує рашистам, щоб поцікавитися, що у них з обличчям.

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Та набагато цікавіше спостерігати за неадекватною реакцією росіян, в яких просто "підгорає" через приїзд Байдена до Києва. Вони називають українців "рабами", а президента США "хазяїном", виливаючи свою жовч у коментарях. Крім того, рашисти жалкують, що зараз РФ не запустила свої ракети на столицю України. Деякі представники країни агресора визнають, що у Джо "є яйця".

Приїзд Байдена до Києва

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з візитом до України. "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Опубліковано перші кадри президента США Джо Байдена у Києві на Михайлівській площі. На тлі було чути повітряну тривогу.

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