Байден у Києві породив масу мемів

У понеділок, 20 лютого 2023 року, президент США Джо Байден прибув з візитом до української столиці. Кадри з очільником Штатів на Михайлівській площі в Києві вмить заполонили мережі.

Тож інтернет-юзери одразу "розчохлили" свої мемороби й виклали порцію свіжих фотожаб про приїзд Байдена до столиці України. Хтось фотошопить його на тлі кав'ярні, комусь до вподоби бачити Джо на тлі легендарної "Київської перепічки" або ж АТБ.

Крім того, вірусними стали меми, на яких президент США нібито телефонує рашистам, щоб поцікавитися, що у них з обличчям.

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Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023
Фото Байден у Києві 20 лютого 2023

Та набагато цікавіше спостерігати за неадекватною реакцією росіян, в яких просто "підгорає" через приїзд Байдена до Києва. Вони називають українців "рабами", а президента США "хазяїном", виливаючи свою жовч у коментарях. Крім того, рашисти жалкують, що зараз РФ не запустила свої ракети на столицю України. Деякі представники країни агресора визнають, що у Джо "є яйця".

Фото Росіяни про візит Байдена 20 лютого 2023
Фото Росіяни про візит Байдена 20 лютого 2023
Фото Росіяни про візит Байдена 20 лютого 2023
Фото Росіяни про візит Байдена 20 лютого 2023

Приїзд Байдена до Києва

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з візитом до України. "Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Опубліковано перші кадри президента США Джо Байдена у Києві на Михайлівській площі. На тлі було чути повітряну тривогу.

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