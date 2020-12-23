Харків’янин переконує, що тату – не підробка.

Журналісти зустрілися з хлопцем, який набив собі на лобі тату з прізвищем покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

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Харків’янин переконує, що тату – не підробка, напис нанесено справжніми фарбами. А його друг запропонував журналістам навіть перевірити: «Можна протерти рушником, щоб побачити».

«Це велика людина, я вважаю. Він, як Цой, залишиться назавжди живим у нашому серці. Це єдиний голова, який робив для міста і харків’ян насправді дуже багато, щоб хто казав», – пояснив хлопець.

Похорон Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня в Харкові оголосили триденний траур. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.

Сьогодні Кернеса поховали на другому міському кладовищі на вулиці Пушкінській. Попрощатися з покійним мером Харкова прийшли 110 тисяч людей, повідомили в поліції.

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Автор: УНІАН