Журналісти зустрілися з хлопцем, який набив собі на лобі тату з прізвищем покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.
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Харків’янин переконує, що тату – не підробка, напис нанесено справжніми фарбами. А його друг запропонував журналістам навіть перевірити: «Можна протерти рушником, щоб побачити».
«Це велика людина, я вважаю. Він, як Цой, залишиться назавжди живим у нашому серці. Це єдиний голова, який робив для міста і харків’ян насправді дуже багато, щоб хто казав», – пояснив хлопець.
Похорон Кернеса
- 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.
- Того ж дня в Харкові оголосили триденний траур. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.
- 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.
Сьогодні Кернеса поховали на другому міському кладовищі на вулиці Пушкінській. Попрощатися з покійним мером Харкова прийшли 110 тисяч людей, повідомили в поліції.
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