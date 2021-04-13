Світлофор почав працювати в популярному серед туристів районі недалеко від міста Дуньхуан.

У Китаї з'явився перший у світі світлофор для верблюдів

Влада стверджує, що це перший у світі подібний пристрій, призначений для верблюдів, пише CNN.

Світлофор почав працювати в популярному серед туристів районі недалеко від міста Дуньхуан. Тури на верблюдах в цьому районі дуже популярні серед приїжджих і є місцевою визначною пам'яткою.

Влада впевнена, що з установкою світлофора відвідувачі будуть в безпеці, щоб не стикатися з верблюдами. Зовні світлофор схожий на звичайний пішохідний, тільки на одній його стороні замість зображення людини знаходиться силует верблюда.

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Автор: Олег Давигора