Постраждалий відмовився від госпіталізації.

Співробітники річкової поліції Києва врятували людину, що впала у воду з екскурсійного теплохода. Чоловік перебував у нетверезому стані.

Як повідомляється на сайті столичної поліції, правоохоронці помітили, як невідомий впав з палуби теплоходу у воду біля моста Патона. Вони швидко витягли його з води. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Патрульні з’ясували, що потерпілий напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду.

В поліції закликали громадян відповідально поводитись під час відпочинку на воді. Нехтування безпекою може коштувати відпочивальнику здоров’я та життя.

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Раніше повідомлялося, що поблизу села Лебедівка під Києвом потонули три людини, ще одну намагалися повернути до життя лікарі.

20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі зникли дві особи, в тому числі дитина. За попередніми даними, вони потонули.

Ще одну дитину, 2017 року народження, врятували місцеві. Вона померла в кареті швидкої медичної допомоги після проведених реанімаційних заходів.

Того ж дня рятувальникам повідомили, що на річці Кам’янка поблизу села Триліси на човні перебувало вісім осіб.

Сім з них самостійно дісталися до берега, одна потонула.

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Автор: Дмитро Захаров