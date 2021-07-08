Жінці було всього лише 49 років.

Трагічна подія сталася з українською суддею на відпочинку. В Греції загинула співробітниця Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Про це повідомили в прес-службі суд.

Наталя Кирилюк пішла купатися в морі та потонула. На момент смерті жінці було всього 49 років.

"Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях - це зразок людської гідності, доброчесності, професіоналізму, вміння працювати і бажання допомагати. У пам'яті суддів і працівників Смілянського міськрайонного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом", - йдеться в повідомленні.

Загибла обіймала посаду судді з 2009 року. Вона працювала в Донецьку, але пізніше її перевели в Смілянський міськрайонний суд.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 липня на одному з пляжів в районі 13-ї станції Великого Фонтану виявлено потопельника. За словами очевидців, чоловік був з дружиною і дитиною. Пізніше з'ясувалося, що чоловік є прикордонником, про що свідчить службове посвідчення, яке було в його особистих речах. Правоохоронці відмовилися коментувати інцидент.

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Автор: Анастасія Горбачова