Це сталося учора на Столичному шосе у Києві.

У Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі для того, щоб безпечно пропустити через неї маленьких пішоходів-каченят.

Про це інформує Патрульна поліція Києва у своєму Facebook, розмістивши відповідне відео.

"Це сталося учора на Столичному шосе у Києві. Поліцейські Валерій Удовиченко та Юрій Захарчук помітили на проїжджій частині зграю диких каченят, які не могли перейти дорогу. Для того, щоб пернаті все-таки дісталися до поля, інспектори на хвилину зупинили жвавий потік автомобілів", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що охоронці порядку своїм прикладом показали, що творити добро - це просто.

Як повідомляв УНІАН, у Києві зупинили рух автомобілів, аби зграя каченят перейшла дорогу. Пернаті вибігли на жвавий проспект Лобановського якраз, коли транспорт стояв на світлофорі. Один із чоловіків почав зупиняти авто, що їхали - аби качка із трьома десятками малих каченят змогли добігти до узбіччя. Ще однією перепоною для птахів став бордюр, але врешті застрибнути вдалося усім.

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