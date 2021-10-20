Протистояння тривало майже годину, люди блокували дорогу та скаржилися на нові правила, проте на водія протокол таки склали.

У Тернополі виник конфлікт між пасажирами маршрутки та патрульними, які вирішили оштрафувати водія за порушення карантинних норм. Люди "не віддавали" поліції чоловіка, який керував громадським транспортом, бо були обурені новими "ковідними" правилами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора ввечері, коли патрульні виявили водія, який перевозив "стоячих" пасажирів, Їх кількість перевищувала кількість місць для сидіння, а це порушує карантинні норми.

Правоохоронці зупинили автобус на вул. Золотогірській на кінцевій зупинці, аби не створювати незручності для людей. Однак такі дії обурили пасажирів, які пояснювали, що їм і так край важко добиратися на околицю в село Кутківці, яке є мікрорайоном Тернополя. Люди апелювали до того, що маршрутки їздять рідко і в них немає можливості чекати годинами на зупинці, щоб забезпечити усі карантинні норми і заповнювати салон лише на кількість сидячих місць.

На час конфлікту було частково заблоковано рух транспорту, оскільки люди повиходили і на дорогу. В патрульній поліції не змогли повідомити, скільки саме людей брало участь у конфлікті. Судячи з фото та відео, які оприлюднили у Facebook, їх було понад 20.

Читайте такожУ переповненої маршрутки відмовили гальма: у мережі показали відео інциденту під КиєвомНа місці конфлікту працювало 5 екіпажів патрульної поліції. Таку кількість в пресслужбі відомства пояснили тим, що інші екіпажі викликали самі люди, щоб написати заяви й висловити своє незадоволення карантинними обмеженнями та контрольними рейдами поліції.

Конфлікт тривав орієнтовно годину. Патрульні прийняли заяви громадян, при цьому склали протокол на водія за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запоріжжі агресивний водій маршрутки відмовився везти пасажира-пільговика і висадив усіх людей. Його зняли на відео, а вже за день на горе-кермувальника наклали штраф за порушення карантину - в момент конфлікту він спустив маску на підборіддя.

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Автор: Григорій Бондар