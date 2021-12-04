Мешканка Луцька привела в департамент муніципальної варти сина, коли побачила, як він розмальовував зупинку громадського транспорту.
Про це йдеться у повідомленні департаменту у Facebook.
Дії хлопця були зафіксовані камерами відеоспостереження, встановленими на даху зупинки.
Як свідчать оприлюднені кадри, молодик сів на лавку поруч з іншими громадянами. Під час жвавого вуличного руху хлопець почав розмальовувати сидіння біля себе, прикриваючи рюкзаком балончик фарби.
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Муніципальна варта встановила, що порушником виявився студент місцевого коледжу на ім’я Владислав. Вже за кілька годин після публікації відео хлопець з’явився у департаменті разом з матір’ю.
Порушник усвідомив свій вчинок і зобов’язався очистити зупинку від написів.
Як писав УНІАН, під Києвом люди самі розібралися з "надзвичайно п'яним" водієм. Крім того, в столиці іноземці влаштували їзду тротуарами, їм вирішили перешкодити небайдужі громадяни й перекрили дорогу.
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