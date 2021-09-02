За словами очевидців, чоловік щодня приходив і забирав із собою бруківку.

У Дніпрі літній чоловік розібрав частину пішохідної алеї, щоб забрати собі бруківку.

Про це у Facebook-спільноті "Наш Тополь 1" розповів користувач Володимир Бондаренко (зараз пост видалено).

"По камінчику чоловік почав розбирати пішохідну доріжку. На фото видно плід його дій! Як бути звичайним жителям? Тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати!", - йшлося в пості.

Читайте такожРосійська пенсіонерка застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі (відео)У коментарях користувачі соцмережі зазначили, що пенсіонера бачать там уже не вперше: чоловік нібито щодня приходив і забирав із собою бруківку.

Згодом Бондаренко повідомив, що свій пост про вандалізм пенсіонера видаляє, адже винуватець повернув доріжку на місце.

"Як і обіцяв Тимурівець, ту доріжку, яку він демонтував, сьогодні повністю відновив! Дякую йому за свідомість і за вміння визнавати свої помилкові вчинки, які довелося виправляти", - написав користувач.

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Автор: Катерина Комолова