На місці події були правоохоронці.

На вулиці Зеленій у Львові молодята на Opel вчинили ДТП і збігли з місця аварії на реєстрацію шлюбу.

Як розповів радіоведучий Тарас Гаврик у Facebook, пара (українка та поляк) на Opel намагалася обігнати BMW, яка їхала попереду, але не вийшло – сталося зіткнення. Хлопець і дівчина вибігли з автівки і побігли на реєстрацію шлюбу.

"Залишили документи водію BMW, закрили авто, залишивши посеред дороги, і побігли РАЦС розписуватися. Завіса. Здоров'я молодим! Гірко!", – написав Гаврик.

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На фото можна побачити, що на місці події були співробітники поліції.

Шлюб в Україні – актуальна статистика

Як повідомляв Мін’юст, за перші півроку 2022 в Україні зареєстровано рекордну кількість шлюбів – 103 903. Це на 21% більше, ніж торік, та та абсолютний рекорд за останні 7 років. При цьому кількість зареєстрованих розлучень знизилась майже вдвічі.

За кількістю одружень, як і розлучень, лідирує прифронтова Дніпропетровська область. За півроку тут зареєстровано 13 025 родин і 943 розлучення.

Чимало пар вирішили одружитися до Дня захисників і захисниць України. 14 жовтня по всій країні було зареєстровано понад 1300 пар і лідером знову стала Дніпропетровська область (147 шлюбів за день).

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