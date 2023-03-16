Скандал виник на знімальному майданчику фільму "Лемик. Постріл в обороні мільйонів".

У Львові під час зйомок фільму "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" стався курйозний випадок: свідомі громадяни перервали процес створення кінострічки через "комуністів".

Зокрема, громадяни обурилися наявністю комуністичної символіки на знімальному майданчику: місцева мешканка викликала поліцію, помітивши вивіску з написом "Хай живе велика Батьківщина - Союз Радянських Соціалістичних Республік".

Емоцій з приводу свідомого ставлення українців до "радянщини" не стримав історик Микола Посівнич. Він опублікував низку фото зі скандальними декораціями.

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"Під час процесу фільмування "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" свідомі громадяни викликали поліцію за вивішування комуністичних прапорів... Дякуємо всім за уважність. Чекаємо всіх на кінопрем'єру." – написав він у Facebook.

Відомом, що випадок стався 15 березня біля однієї з найвизначніших пам'яток архітектури міста палацу Сапіг (що на вулиці Коперника, 40-А). Там Наразі працює Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.

Фільм "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" - що відомо

Фільм "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" - це історична робота про українських націоналістичний рух, який вирував у 1933 році у Львові. Ідею фільму запропонував отець Михайло Греділь. Головним героєм стрічки є 18-річний студент і боєць ОУН Микола Лемик, який, у спробі звернути уваги світу на проблему українського Голодомору, скоює замах на начальника канцелярії радянського консульства.

Наразі українська галузь кінематографа активно розвивається та робить суттєві кроки, презентуючи культуру та сучасність України у світі.

Нагадаємо, що в ніч на 13 березня в США відбулася щорічна церемонія вручення премії "Оскар". Серед фільмів-претендентів на нагороду була робота "Будинок зі скалок" від режисера Сімона Леренґа Вільмонта про дітей з притулку на Донбасі. Однак фільм не отримав відгуку серед аудиторії.

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