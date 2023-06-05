Представник адміністрації школи пояснив, що відео було вирвано з контексту, оскільки йшлося лише про підтримку гендерної рівності.

В одній зі шкіл Луцька розгорівся скандал після того, як група одинадцятикласників влаштувала акцію "День навпаки" у Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння. Міська влада навіть пригрозила директору закладу звільненням.

У рамках цієї акції хлопці прийшли до школи у сукнях, а дівчата - у костюмах. Підлітки записали відео під назвою "Луцькі крихітки" у TikTok, проте воно невдовзі "завірусилось" й потрапило у тренди.

Несподівано на ролик відреагувала й місцева влада. Під час оперативної наради 5 червня мер міста Ігор Поліщук назвав побачене "збоченням": "Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг - це збочення. Школа - це дисципліна, це порядок, це навчання. Скоро до чого ми дійдемо з цими жіночими піжамами?! Зберіть, будь ласка, керівників наших навчальних закладів і проведіть відповідну роботу. Такого бути не може".

Відео дня

На що представник адміністрації школи пояснив, що відео було вирвано з контексту, оскільки йшлося лише про підтримку гендерної рівності. Втім, Поліщук додав, що "ці цінності (маючи на увазі гендерну рівність - ред.) для нас чужі". "У нас християнське місто, місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції, запам’ятайте це", - відрізав міський голова.

Новини України - останні скандали

Наприкінці травня у Дніпрі військовослужбовця не пустили повечеряти до ресторану "Deep Bar". Причиною відмови стала військова форма українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану. Втім, вже невдовзі адміністрація перепросила у бійця і оголосила, що впродовж місяця безкоштовно обслуговуватиме та пригощатиме дітей військових.

На цьому гучні скандали не закінчилися. Як писав УНІАН, у Німеччині неадекватна росіянка накинулася на українських біженок у громадському транспорті. На кадрах, опублікованих в мережі, нахабна росіянка обурюється, що українки доглядають за собою та ще й отримують соціальні виплати.

Крім того, новий скандал розгорівся і в Білій Церкві. Там у караоке один з відвідувачів співав російські пісні, в тому числі і пісню шанувальника бойовиків Гаріка Сукачова про "улюблену" Москву. Одна з відвідувачок, яка відпочивала в закладі з подругою, обурилася такою кількістю російської попси в закладі. Дівчина нагадала, що Росія рік тому здійснила повномасштабний напад на Україну, та й досі йде війна.

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