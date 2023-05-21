Агресивним нетверезим чоловіком зацікавилися правоохоронці та військові.

Гучний мовний скандалрозгорівся в одному із закладів Білої Церкви в Київській області. У караоке один з відвідувачів співав російські пісні, в тому числі і пісню шанувальника бойовиків Гаріка Сукачова про "улюблену" Москву.

Одна з відвідувачок, яка відпочивала в закладі з подругою, обурилася такою кількістю російської попси в закладі. Дівчина нагадала, що Росія рік тому здійснила повномасштабний напад на Україну і досі йде війна.

При цьому нетверезий чоловік за сусіднім столиком співав пісню Гаріка Сукачова про красу Москви, що грають в доміно мужиків і сусіда-полковника. Варто відзначити, що Сукачов неодноразово висловлювався на підтримку бойовиків "ЛДНР" і внесений в базу "Миротворця".

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До конфлікту приєдналася подруга "співака". Дівчина, як і її супутник, поводилася агресивно. При цьому чоловік використовував у спілкуванні ненормативну лексику та заявляв, що має право співати що завгодно, пропонуючи їй викликати "ментів" або "службу", на яких йому "по *уй".

Пізніше в сторіс в Instagram дівчина пояснила, що конфлікт виник через саму пісню.

"Не за мову, а за пісню. Коли я побачила реакцію чоловіка, який це співав (а йому було просто пофіг на зауваження), підійшла я. В більш грубій формі запитала його, як воно - співати таке лайно в країні, в якій йде війна, де гинуть кращі, а ці нелюди співають про Москву. Мені, звичайно, почали грубити", - розповіла українка.

Крім того, вона з'ясувала, що любитель російської попси з Харкова, але іншу інформацію дівчина не повідомила. Також вона зазначила, що ситуацією зацікавилися не тільки правоохоронці, а й військові.

У свою чергу адміністрація закладу вибачилася перед відвідувачкою за російські пісні та слабку реакцію на агресію нетверезої пари.

Мовні скандали в Україні - останні новини

Скандали через російську мову і російську музику на тлі нападу Росії почастішали. Так, учасниця програми "СуперМама" та переможниця проекту "Від пацанки до панянки" Ірина Слюнько заявила, що вчилася в "російській школі" й буде розмовляти російською мовою.

10 квітня стало відомо, що в Одесі розгорівся мовний скандал через російську пісню в магазині. Дівчина попросила адміністрцію вимкнути російську музику, оскільки в країні війна. У свою чергу жінка заявила, що завжди слухає російську музику, тому вимикати її на прохання відвідувачки не буде, адже магазин вважає своєю власністю, а не громадським місцем.

У Броварах стався схожий скандал. У магазині відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою. Своє небажання співробітники мотивували тим, що вони російськомовні.

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