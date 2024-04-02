Ув'язнені Нью-Йорка подали до суду на департамент виправних установ штату через рішення закрити в'язниці.

Ув'язнені Нью-Йорка подають до суду на департамент виправних установ штату через рішення закрити в'язниці під час повного сонячного затемнення наступного понеділка.

У позові, поданому в п'ятницю до федерального суду на півночі штату Нью-Йорк, стверджують, що карантин 8 квітня порушує конституційні права ув'язнених сповідувати свою віру, не даючи їм змоги брати участь у релігійно значущих заходах, пише Independent.

Позивачі - шестеро чоловіків різного релігійного походження, які утримуються у виправній установі Вудборна у Вудборні. Серед них баптист, мусульманин, адвентист сьомого дня і двоє послідовників Сантерії, а також атеїст.

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"Сонячне затемнення - це рідкісне природне явище, що має велике релігійне значення для багатьох", - ідеться у скарзі, зазначаючи, що біблійні уривки описують явище, подібне до затемнення, під час розп'яття Ісуса, тоді як священні ісламські твори описують аналогічну подію, коли помер син Пророка Мухаммеда.

Небесне явище, яке востаннє було видно в США в 2017 році і більше не побачать у країні до 2044 року, "гарантує збір, святкування, поклоніння і молитву", йдеться у скарзі.

У позові йдеться про те, що один із названих позивачів, атеїст, минулого місяця отримав спеціальний дозвіл спостерігати за затемненням в окулярах, які надасть держава, але це було до того, як було запроваджено загальносистемну ізоляцію.

Четверо інших позивачів згодом звернулися по дозвіл, але їм відмовили офіційні особи, які ухвалили, що сонячне затемнення не включено до списку священних днів для їхніх релігій, йдеться в позові. Шостий ув'язнений сказав, що так і не отримав відповіді.

Томас Мейлі, представник департаменту виправних установ, заявив, що агентство не коментує майбутні судові розгляди, але приймає до розгляду всі запити на надання релігійних приміщень. Він сказав, що питання, пов'язані зі спостереженням затемнення, наразі розглядають.

Даніель Мартучелло III, виконувач обов'язків комісара департаменту, 11 березня опублікував меморандум, у якому оголосив, що наступного понеділка всі виправні установи штату працюватимуть за графіком вихідних.

Це означає, що ув'язнені залишатимуться у своїх житлових приміщеннях, за винятком надзвичайних ситуацій, з 14:00. Згідно з позовом, це звичайний час для відпочинку на свіжому повітрі у в'язницях.

Очікується, що населені пункти в західних і північних частинах штату матимуть найкращий краєвид на повне затемнення, включно з Буффало, Рочестером, Сіракузами, Лейк-Плешідом і Платтсбургом.

Очікується, що повне затемнення можна буде побачити в цих частинах Нью-Йорка близько 15:15 і триватиме лише кілька хвилин, поки місяць проходить між Землею і Сонцем, тимчасово закриваючи сонце і перетворюючи день на ніч.

Місячні затемнення - деталі

Раніше космічний апарат "Люсі" зняв, який вигляд має повне місячне затемнення з космосу. Як повідомляло Science Alert, під час повного місячного затемнення, яке можна було спостерігати на більшій частині Америки, "Люсі" перебувала на відстані близько 100 мільйонів кілометрів від Землі.

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