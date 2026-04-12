USS Abraham Lincoln кип'ятить морську воду для запуску винищувачів: навіщо це потрібно

USS Abraham Lincoln кип'ятить 1,5 мільйона літрів морської води на день.

Авіаносець USS Abraham Lincoln щодня кип'ятить сотні тисяч літрів морської води, щоб запустити свої винищувачі. Навіщо це робиться і чому не можна використовувати звичайну морську воду – пояснює портал WioNews.

Для підйому важких винищувачів USS Abraham Lincoln використовує катапультну трасу довжиною всього близько 90 метрів. Стандартні двигуни не можуть розвинути достатню швидкість на такій короткій відстані, тому авіаносець використовує механічні системи для безпечного запуску літаків у небо.

Авіаносець використовує традиційні парові катапульти для допомоги літаку під час зльоту. Ці системи кріпляться до носової стійки шасі реактивного літака і з силою тягнуть його вперед. Вони допомагають винищувачу досягти швидкості до 165 миль на годину всього за дві секунди.

Відео дня

При цьому для кожного запуску з катапульти потрібно приблизно 1350 фунтів (близько 600 кг) пари високого тиску для створення необхідної сили. Система труб і клапанів швидко направляє цю пару в циліндри катапульти.

Тільки 100% чиста вода

Катапульти не можуть використовувати звичайну морську воду для генерації цієї пари. Морська вода містить сіль і мінерали, які при високих температурах залишають товсті відкладення накипу. Це швидко викликає корозію металевих труб і руйнує механізми катапульти.

Для запобігання катастрофічній корозії на борту авіаносця USS Abraham Lincoln встановлені опріснювальні установки, які забирають неочищену морську воду і безперервно кип'ятять її для видалення всіх домішок. Корабель може виробляти до 400 000 галонів (1,5 мільйона літрів) дистильованої води щодня.

Така вода повністю позбавлена солі та мінералів і при нагріванні до стану пари високого тиску не залишає жодних шкідливих відкладень.

При цьому така дистильована вода має важливе значення не тільки для безперебійного запуску винищувачів. Вона також подається в два ядерні реактори, що живлять авіаносець класу "Німіц". Підтримка нульового рівня домішок захищає технологічну комірку, забезпечуючи 50-річний термін служби реактора.

