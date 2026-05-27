Владислав Григор'єв

Тоні Блер зазначив, що Путіна не турбують втрати.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи нападе на Європу після завершення війни в Україні. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер в ефірі Times Radio.

"Я не вірю, що після закінчення війни в Україні Путін вторгнеться в Європу", - сказав він.

Блер додав, що у квітні Росія щодня втрачала в Україні більше військ, ніж Велика Британія за весь час своєї участі у конфліктах в Іраку та Афганістані. За його словами, Путіна не хвилюють втрати, оскільки у війні проти України вже загинуло понад 300 тисяч солдатів.

"Тому я не думаю, що британський уряд безрозсудний, коли каже, що ми маємо бути готові до можливості конфлікту в майбутньому. Давайте будемо гранично чіткими. Без Америки ми не виграємо цей конфлікт", – підкреслив політик.

Путін готується розпочати війну в Європі

Раніше The Wall Street Journal писало, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою в Україні, і в європейських столицях зростає побоювання, що глава РФ Володимир Путін спробує розширити конфлікт на Європу.

У виданні зазначили, що останні події зробили ці побоювання більш актуальними. Кілька європейських чиновників, відповідальних за національну безпеку, попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній з балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.

