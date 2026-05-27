В Угорщині висунули умову для зустрічі Мадяра із Зеленським

В Будапешті готові на зустріч українського і угорського лідерів лише за однієї умови.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським лише за умови, якщо буде досягнутий прогрес у питанні закарпатських угорців. Про це заявили речники угорського лідера, пише Telex.

За їхніми словами, можливість особистої зустрічі між Мадяром та Зеленським існує тільки у тому разі, якщо Київ виконає вимоги Будапешта щодо врегулювання ситуації угорської меншини в Україні.

"З цього питання ведуться технічні переговори, і можливість зустрічі на вищому рівні відкриється, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу", - йдеться у повідомленні.

Відносини України з Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, новий уряд Угорщини розпочав діалог з Україною щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Йдеться про мовні, освітні та культурні права громади. За словами прем'єра Угорщини Мадяра, сторони вже приступили до технічного етапу консультацій, мета яких – якомога швидше знайти рішення у цьому питанні.

Раніше Мадяр анонсував зустріч із Зеленським у Береговому на Закарпатті. Він запевнив, що створення уряду партії "Тиса" відкриває нові можливості у відносинах між Україною та Угорщиною. Також прем'єр-міністр повідомив, що Угорщина дасть згоду на відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу після того, як будуть врегульовані питання щодо угорської меншини.

