Жінці після інсульту помилково констатували смерть. Під час нічного прощання родичів вона прокинулася та почала стукати об труну.

В Еквадорі стався жах на яву - жінці помилково констатували смерть та ледь не поховали живцем після тяжкого інсульту.

Йдеться про колишню 76-річну медсестру Беллу Монтойя, яка почала дихати під час поминальної ночі та стукати об стіни труни, намагаючись повідомити, що жива. Подробиці про випадок, який стався 9 червня в місті Бабаойо, пише видання Sky News.

За даними ЗМІ, жінка не подавала ознак життя після тяжкого інсульту, тож лікарі констатували її смерть. Після цього нібито загиблу відвезли до агенства ритуальних послуг та помістили до гробу. Родичі на прощання з "померлою" вирішили провести ніч біля її труни, згідно з християнським обрядом й, на щастя, почули, що Белла намагається вибратися.

За словами сина жінки Гілберто Барбера, момент, коли з труни почали долинати звуки, був дуже моторошним: "Нас там було близько 20... Приблизно через п'ять годин з труни почала долинати звуки", - розповів він.

"Моя мама була загорнута в простирадло й била об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихала", - зазначив Гілберто.

Наразі жінку екстрено госпіталізували до лікарні. Вона знаходиться в реанімації. Загалом Белла передчасно провела у труні 4-5 годин.

Повідомляється, що слідчі вже ведуть розслідування щодо лікарні через таку страшну помилку.

Американка втрапила в курйоз через надто "гаряче" фото

Нагадаємо, що в США стався смішний інцидент з американською блогеркою Алішою Марі. Дівчина ледь не запізнилася на свій рейс через труднощі з паспортним контролем.

В аеропорт американка прибула фактично без макіяжу, у своєму природному вигляді, проте в документах - дівчина має зовсім інший образ, тому правоохоронці не повірили, що це та сама людина.

Дівчина записала відповідну історію на відео та закликала не робити надто "гарячі" фото на паспорт, адже можна втрапити в подібну халепу.

Вас також можуть зацікавити новини: