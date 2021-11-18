Фігурант хотів вкрасти птахів і почав різати їх прямо в сараї, де його помітили господарі.

Біляївський районний суд Одеської області до 10 років в'язниці засудив зловмисника, який тяжко поранив ножем чоловіка та відрізав голови п'ятьом куркам.

Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурант – уродженець села Ставкове. Раніше він отримав 4 роки та 1 місяць в'язниці за крадіжку, але вийшов на волю достроково на початку квітня 2020 року.

Цього ж місяця він у темну пору доби переліз через паркан одного з домоволодінь і зламав замок на дверях сараю, в якому господарі утримують курей.

Читайте такожЗагибель п’ятьох жінок у пансіонаті в Дніпрі: підозру вручили власнику закладуПобачивши птахів, зловмисник вирішив їх украсти: почав відрізати птахам голови ножем і складати на підлозі. У цей час його побачила літня господиня і покликала на допомогу сина, який погнався за злодієм, що кинувся тікати.

На вулиці син пенсіонерки наздогнав фігуранта, а той завдав кількох ударів ножем, яким перед цим різав курей, і втік. Потерпілий зазнав тяжких травм - проникні колото-різані рани черевної порожнини, пошкодження тонкого кишківника тощо.

На місці події залишилася сумка, де була довідка фігуранта про звільнення з в'язниці. У документі було зазначено його анкетні дані, що допомогло розшукати підсудного.

Суд визнав чоловіка винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, замаху на крадіжку (обезголовлені кури залишилися у сараї) та засудив до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова