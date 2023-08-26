В готелі сподіваються, що тварина не буде навідуватися до них так часто.

Готелю Grosvenor Pulford Hotel & Spa у Честері було завдано чималих збитків. Злочинця, який спустошує ставок чотиризіркового готелю, вдалося викрити завдяки камерам відеоспостереження. Ним виявилася видра.

"Нещодавно наша команда виявила непроханого гостя, який бродив територією готелю вночі… Ця відважна істота пригостив себе коропам коі, що живе у нас. Приблизно тридцятьма коі зі ставка Asian Sensory Garden, і ще 20 з нашого іншого ставка", – розповів готель у соцмережах.

Grosvenor Pulford Hotel & Spa наголошує, що "радий зіграти свою роль у місцевій екосистемі", але не буде проти, якщо видра буде гостювати у них не так часто – риба, якою вона ласує, зовсім не дешева.

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"Ми (і риби) можемо лише сподіватися, що візити нападника стануть принаймні трохи рідшими, оскільки рахунок чималий… Його звинувачують у тому, що він з’їв величезну кількість нашої риби вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів (близько 125 тисяч доларів США)", – наголошують працівники готелю.

Ендрю Нельсон, директор Nelson Hotels & Inns, який керує готелем, в коментарі Telegraph зізнався, що те, що винуватцем нашої величезної втрати риби, "м’яко кажучи, стало несподіванкою".

"З парканами, які ми встановили раніше, щоб захистити меншу рибу від чапель, ми не очікували, що великі тварини зможуть отримати доступ до ставків. Оскільки втрачено коі на суму близько 100 000 фунтів стерлінгів, ми намагаємося знайти рішення, щоб запобігти подальшим втратам. Наші різнокольорові коропи – це не лише привабливі мешканці нашого саду, які багато років спокійно живуть на нашій території, але й значні інвестиції в наше місце", – додав він.

Інциденти з видрами

У Каліфорнії самка морської видри нападає на серфінгістів і відбирає у них дошки для серфінгу. Ці "злочини" тривають вже кілька років.

Також у Каліфорнії зафіксували морську видру, яка спромоглася зловити дуже велику акулу.

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