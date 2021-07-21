Жінка закликала туристів не рити ями на березі моря та не ховати там медуз.

У Кирилівці туристка провалилася на пляжі в яму з медузами. Подібні "братські могили" їм влаштовують відпочивальники.

Своєю історією Людмила Новицька поділилася у групі "Улюблена Кирилівка" на Facebook.

Жінка наголосила, що розуміє наявність проблеми з медузами-корнеротами, але закликала людей не рити ями на березі моря.

"Будь ласка, не влаштовуйте "братські могили" й не присипайте зверху пісочком. Учора доросла людина провалилася по пояс, а завтра, не дай Бог, дитина! Повірте, смішного мало", – підкреслила Новицька.

Туристка зазначила, що самотужки не змогла вибратися з пастки, тож їй допомогли чотири чоловіки. Якби туди впала дитина, ситуація могла б закінчитися гірше.

"Повірте, вчора коли я по пояс увійшла в яму з медузами і чотири чоловіки мене витягали - було не до сміху!" - зазначила вона.

Медуза-корнерот виростає до 60 сантиметрів у діаметрі. Після контакту з твариною на тілі людини виникають опіки та больові відчуття. Уражене місце слід промити водою і не торкатися очей та губ руками зі слизом медузи.

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Навала медуз в Україні:

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочиваючі на курортах в Мелітопольському районі скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Автор: Денис Прядко