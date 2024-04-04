Серед таких продуктів для смачної вівсянки є чорний шоколад, лохина та насіння чіа.

Вівсянка є складним вуглеводом та дуже поживним продуктом. Вона має багато вітамінів та мінералів, серед яких мідь, магній та цинк, а також велика кількість клітковини в кожній порції. Проте якщо до неї додати різні начинки, це може покращити ваш сніданок, варіантів є багато. Тому видання health розповіло про найкорисніші начинки, які можна додати до вівсяної каші.

Мигдальне масло

Якщо додати мигдалеве масло до вівсянки, то вона буде мати більш кремоподібну консистенцію та більше поживних речовин. Одна столова ложка цього продукту містить 3 грами білка та трохи менш як 9 грамів корисних жирів. Також мигдальне масло багато на мононенасичені жири, які, як було доведено, покращують рівень холестерину та знижують ризик ішемічної хвороби серця. Крім того, жирність масла допомагає зменшити голод та відчувати ситість між прийомами їжі.

Арахісова паста

Поєднання арахісового масла з вівсяною кашею є швидким та простим способом насолодитися смачним та поживним сніданком. Додавання однієї столової ложки арахісового масла - це 3,6 грама білка та 8 грамів жиру до вже насиченої поживними речовинами вівсянки. Тому таке масло теж надає страві кремоподібної текстури та на довгий час зберігає відчуття ситості.

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Насіння чіа

Попри те, що насіння чіа є маленьким, воно має багато поживних речовин. Якщо додати одну чайну ложку у тарілку з вівсянкою, то це значно підвищить поживність страви. Хоча насіння чіа має небагато вуглеводів та калорій, воно багато на клітковину й омега-3 жирні кислоти.

Насіння льону

Насіння льону багате на біологічно активні сполуки, що мають поживні властивості та переваги. Воно має клітковину та сильні омега-3 жирні кислоти, такі як альфа-ліноленова кислота, які можуть знизити ризик серцевих захворювань. Крім того, постійне вживання такого насіння може покращити кров'яний тиск, рівень глюкози натщесерце та резистентність до інсуліну.

"Додавання меленого лляного насіння до вівсянки додає горіхового смаку та згущує текстуру, що робить сніданок унікальним. Крім того, воно добре поєднується з іншими інгредієнтами, такими як свіжі фрукти або яйця", - зазначають у матеріалі видання health.

Полуниця

Якщо посипати вівсяну кашу полуницею, то можна покращити її смак та поживність. Також полуниця багата на вітамін С, антиоксиданти та клітковину, що підтримують рівень здорової імунної системи, шкіру і травлення.

"Її солодко-терпкий смак добре поєднується зі стриманим смаком вівсянки, а яскравий колір та інтригуюча текстура покращують загальне враження від вживання м'якої вівсяної каші. Залежно від ваших уподобань, полуницю можна нарізати і додати до теплої вівсянки або заморозити і додати до вівсянки на ніч", - радять автори публікації.

Лохина

Лохина є багатою на поживні речовини ягодою, яка наповнена антиоксидантами, що підтримують здоров'я серця та когнітивні функції. Вона має низьку калорійність та багато клітковини, яка підтримує відчуття ситості. Якщо поєднувати її з вівсяними пластівцями, то це створить збалансований сніданок, що задовольнить всі органи чуття.

Мед

Якщо ви поллєте медом готову вівсянку, то це їй додасть солодкого смаку та сильних поживних речовин, адже мед має фенольні сполуки, що відповідають за антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості. Також він вдало поєднуються з фруктами або горіхами.

Чорний шоколад

Чорний шоколад нерідко називають функціональним продуктом харчування, адже дослідження продовжують підтверджувати його багато переваг для здоров'я. Числення біологічно активні компоненти цього продукту підтримують загальний стан здоров'я та захищають від багатьох хронічних захворювань.

Чорний шоколад можна вдало поєднати з вівсяними пластівцями, адже він додає смаку та підвищує вміст антиоксидантів у сніданку. Також він не є дуже солодким, тому його добре можна поєднати з іншими інгредієнтами, якщо додати до вівсянки різні продукти.

Які ще продукти корисні для вашого здоров'я

Як писав УНІАН, якщо кожного дня вживати помідори, то вони можуть допомогти впоратися з гіпертонією без ліків. Крім того, помідори допоможуть підтримувати гідробаланс, адже вони на 94% складаються з води.

Також дієтолог назвав найкорисніші фрукти та ягоди, які варто додати до свого раціону. Йдеться про чорницю, яблука, апельсини, полуницю, ананас та інші продукти.

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