Мер Владислав Атрошенко заявив депутатам на сесії, що "якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм".

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час сесії міськради заговорив на блатному жаргоні.

Відео опублікували в Twitter.

"Рівно я йшов по життю, і мені однаково з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити - пред'явіть ви мені щось", - заявив сьогодні мер Чернігова, звертаючись до депутатів місцевої міськради.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Переобрання Атрошенка мером Чернігова: що відомо

Міським головою Чернігова переобраний діючий мер Владислав Атрошенко.

За результатами голосування, Атрошенко отримав 77,49% голосів виборців (62 тисяч 937).

До Чернігівської міської ради з 11 політичних партій, які брали участь у виборах, пройшли лише п'ять. Зокрема, 26 мандатів отримала партія "Рідний дім", по 4 - "Слуга народу","Наш край"," Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність".

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Автор: Денис Прядко