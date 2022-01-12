Наразі обстежуються приміщення шкіл та прилеглі території на предмет виявлення вибухівки.

У Черкасах правоохоронці перевіряють інформацію про замінування шкіл міста.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.

Читайте також"Раптово помер": на телеканалі Рада випадково "поховали" Стефанчука (відео)Водночас прес-служба Черкаської міськради, посилаючись на інформацію заступниці міського голови Анастасії Чубіної повідомила, що наразі відбувається евакуація дітей із закладів. Навчання сьогодні буде проводитись у дистанційній формі.

"Розумію, що ця ситуація приносить певні незручності, проте ризикувати життям та здоров’ям учнів та освітян ми не можемо. Тому прошу всіх поставитись із розумінням та забезпечити своїм дітям можливість сьогодні навчатись онлайн удома", - заявила Чубіна.

При цьому в місцевих Telegram-каналах повідомили, що лист про замінування шкіл надійшов до Черкаської СБУ. Варто зазначити, що текст дуже дивний й написаний з помилками, наче його писав учень початкових класів або двієчник.

Жарт це чи ні наразі невідомо, але дітей з черкаських шкіл вигнали на вулицю на час перевірки. Зазначимо, що зараз в Черкасах близько 11 градусів морозу. На опублікованих роликах видно, що діти дуже швидко виходять з будівель шкіл.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Южне Одеської області викрито шестикласника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування магазину в торговельному центрі.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єкта власності відкрито провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування вилучено мобільний телефон, з якого телефонував підліток.

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