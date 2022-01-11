До підлітка можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.

У місті Южне Одеської області викрито шестикласника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування магазину в торговельному центрі.

Про це поінформували в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, 10 січня на спецлінію "102" зателефонував невідомий і заявив, що в одному з магазинів у торговельному центрі міста закладена вибухівка.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Було евакуйовано близько півсотні відвідувачів і персоналу закладу. Обстеживши будівлю, вибухових пристроїв фахівці не виявили.

Через годину правоохоронці з'ясували, що дзвінок зробив 12-річний хлопчик – учень 6-го класу місцевої школи. За його словами, він зробив це, щоб подивитися, як приїдуть і працюватимуть спецслужби. Про вчинок підлітка поліцейські повідомили його матері.

"Жінка була приголомшена поведінкою сина, оскільки раніше з ним ніколи не було клопоту", - розповіли в главку.

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За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єкта власності відкрито провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування вилучено мобільний телефон, з якого телефонував підліток. Оскільки хлопчик не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, поліцейські звертатимуться до суду з клопотанням про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру. Крім того, його матір притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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