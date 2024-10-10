Напій може допомогти відновити баланс бактерій у кишківнику.

Деякі продукти та напої можуть підвищити ризик проблем із травленням та здуттям живота - зокрема, квасоля та газована вода. Інші ж мають протилежний ефект. Про це йдеться у матеріалі Parade.

"Здуття живота — це один із способів, яким наше тіло та травна система повідомляють, що щось не так. Якщо ми це зрозуміємо, ми зможемо вжити необхідних заходів, щоб знайти першопричину проблеми або змінити дієту для підтримки метаболічної системи", — каже доктор Індгіра Гіссаерт, лікар загальної практики, дієтолог та експерт із інтегративної медицини.

За її словами, немає чарівних продуктів чи напоїв, які зменшують здуття живота, особливо якщо у вас є серйозне захворювання. Проте деякі можуть допомогти.

Відео дня

"Зелений чай складається з великої кількості амінокислот, поліфенолів, вуглеводів і клітковини. Антиоксиданти допомагають зменшити запалення в кишечнику, тоді як поліфеноли допомагають діяти як пребіотик або "їжа" для кишкових бактерій. Крім того, катехіни можуть допомогти кишковій мікробіоті створити краще кишкове середовище, щоб допомогти впоратися зі здуттям живота в майбутньому", - каже Сара Логан, зареєстрований дієтолог у Fay Nutrition.

За її словами, ця композиція може допомогти відновити баланс бактерій у кишківнику, що робить його "напоєм для знеболювання":

"Антиоксиданти допомагають зменшити запалення в кишечнику, тоді як поліфеноли допомагають діяти як пребіотик або "їжа" для кишкових бактерій".

Водночас дієтолог із Dietitian Insights Кіран Кемпбелл радить пам’ятати, що зелений чай часто містить кофеїн, тому варто бути обережним стосовно споживання цього напою щодня.

"Безпечно пити до 10 чашок зеленого чаю щодня, якщо у вас немає жодних медичних причин для подальшого обмеження кофеїну", - каже Кемпбелл.

Останні новини кулінарії

Як повідомляв УНІАН відома кулінарка Мері Беррі поділилась рецептом відомого торта з морозивом. "Ретрокласичний" десерт є "веселим відходом від більш класичних рецептів".

Також УНІАН писав про ідеальний осінній суп з беконом. Його можна приготувати лише за 15 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: