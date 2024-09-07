При регулярному споживанні ці продукти можуть спровокувати запалення в травному тракті.

"Запальна" їжа, яка часто містить багато рафінованого цукру, нездорових жирів і оброблених інгредієнтів, може негативно вплинути на здоров’я вашого кишечника. Про це йдеться у матеріалі SheFinds.

Зазначається, що при регулярному споживанні ці продукти можуть спровокувати запалення в травному тракті, що призведе до дискомфорту, здуття живота та дисбалансу мікробіома кишечника. З часом це запалення може сприяти більш серйозним проблемам з травленням, включаючи синдром негерметичної кишки та хронічні шлунково-кишкові захворювання.

Видання проконсультувалося з експертами в галузі охорони здоров’я, щоб виявити три поширені продукти, які ви можете знайти на своїй кухні, які справді негативно впливають на здоров’я вашого кишечника.

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Заморожені курячі крильця

Незважаючи на те, що заморожені курячі крильця надзвичайно смачні, добавки, консерванти та відсутність клітковини можуть негативно вплинути на мікробіом кишечника. Здоровий мікробіом кишечника необхідний для правильного травлення, засвоєння поживних речовин та імунної функції.

Порушення цього балансу може призвести до збільшення запалення, проблем з травленням і підвищеного ризику метаболічних розладів.

"Покриті солодким або солоним соусом, вони багаті нездоровими жирами та добавками, які можуть порушити баланс кишкових бактерій і додати зайвих калорій", — каже доктор Блен Тесфу.

Зернові культури зі штучними підсолоджувачами

Штучні підсолоджувачі, які часто додають для покращення смаку без калорій, можуть порушити баланс кишкових бактерій, потенційно призводячи до несприятливого складу мікробіома. Крім того, цей популярний продукт для сніданку часто містить інші добавки, консерванти та оброблені інгредієнти, які можуть сприяти запаленню.

"Крупи часто мають низький вміст клітковини, багато цукру та мало поживних речовин, крупи часто містять цукор, штучні підсолоджувачі та цукрові спирти, такі як еритритол, які можуть порушити роботу кишечника. Цукрові спирти втягують воду в травну систему, викликаючи несприятливі симптоми наприклад, здуття живота, рідкий стілець, гази та спазми в шлунку, вони також можуть змінити склад корисних і шкідливих бактерій у мікробіомі", - каже Еббі Грімм, MS, RDN, LDN, IFNCP.

Вироби з тіста

У тістечках, як правило, мало харчових волокон, які необхідні для здорового травлення та підтримки збалансованого мікробіому кишечника. Дієта з низьким вмістом клітковини може уповільнити травлення та призвести до запорів, а також позбавити корисні кишкові бактерії палива, необхідного їм для процвітання.

"Кондитерські тістечка викликають запалення та шкідливі для здоров’я кишечника через високий вміст цукру та рафінованого борошна", – попереджає Ліза Річардс, автор дієти Candida.

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