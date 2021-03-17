У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву, в одного з депутатів "загорівся" пульт для голосування.
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Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на 15 хвилин.
Голова ВР Дмитро Разумков без пояснень оголосив сесійній залі: "Оголошується перерва на 15 хвилин".
Водночас голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив: "Загорівся пульт. Ось, що поправки роблять".
До свого допису він додав відео, на якому видно, як з пульта для голосування одного з нардепів йде дим, і його вже починають розбирати.
Водночас на відео, яке на Facebook-сторінці оприлюднив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, видно, що депутати з гумором поставилися до цієї ситуації.
Після того, як працівник парламенту розкрутив пульт, а потім зібрав систему назад, депутати поаплодували йому.
Ар'єв зазначив, що йдеться про пульт у секторі депутатів фракції "Голос".
Депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram-каналі оприлюднив фото, на якому видно, що йдеться про пульт Лесі Василенко.
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