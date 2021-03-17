У парламенті оголосили 15-хвилинну перерву.

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву, в одного з депутатів "загорівся" пульт для голосування.

Читайте такожПатрульні влаштували в Києві "голлівудську" гонитву за кур'єром (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на 15 хвилин.

Голова ВР Дмитро Разумков без пояснень оголосив сесійній залі: "Оголошується перерва на 15 хвилин".

Водночас голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив: "Загорівся пульт. Ось, що поправки роблять".

До свого допису він додав відео, на якому видно, як з пульта для голосування одного з нардепів йде дим, і його вже починають розбирати.

Водночас на відео, яке на Facebook-сторінці оприлюднив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, видно, що депутати з гумором поставилися до цієї ситуації.

Після того, як працівник парламенту розкрутив пульт, а потім зібрав систему назад, депутати поаплодували йому.

Ар'єв зазначив, що йдеться про пульт у секторі депутатів фракції "Голос".

Депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram-каналі оприлюднив фото, на якому видно, що йдеться про пульт Лесі Василенко.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська