На початку березня 53-річний ветеринар зроби розтин двох мертвих мавп і заразився від них вірусом.

У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи B.

Про це повідомляє Global Times.

На початку березня 53-річний ветеринар розкрив двох мертвих мавп в рамках своєї експериментальної дослідницької роботи. Через місяць у нього з'явилися симптоми нудоти, блювоти і лихоманки. 27 травня він помер.

Дослідження підтвердило, що ветеринар заразився вірусом мавпи B (BV).

Тестування близьких ветеринара не виявило у них вірусу мавпи.

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Вірус мавпи В - що відомо

Вірус, виділений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму.

Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції або навіть клінічно очевидних випадків зараження.

У Китаї вже закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів.

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Автор: Денис Прядко