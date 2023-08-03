Спробуйте знайти заховану серед безладу ляльку Барбі за одну хвилину.

Якщо ви фанат Барбі, і вважаєте, що добре помічаєте деталі, то ця нова стильна головоломка для вас. Вона була придумана командою сервісу Cleanipedia на честь виходу фільму про Барбі, пише видання Mirror.

Десь серед безладу, який варіюється від рожевих совків і відер до шматків мила, лежить маленька лялька Барбі, і ваше завдання — знайти її. Головоломка набагато складніша, ніж можна припустити по симпатичному дизайну. Тільки дуже уважні люди можуть знайти заховану Барбі в морі мотлоху, і тільки ті, у кого дійсно орлиний зір, знайдуть ляльку за хвилину або менше.

Якщо вам не вдалося розгледіти Барбі з першої спроби, не впадайте у відчай і спробуйте ще раз. Також для зручності можете розділити зображення на частини і просканувати кожну з них по черзі.

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Якщо ви зовсім зневірилися, то ось відповідь. На зображенні нижче Барбі обведена в коло.

Як бачите, Барбі добре захована в правому куті фотографії, між шматочком мила і пляшкою лаку для нігтів. Її силует настільки крихітний, що багато хто буде годинами милуватися цим зображенням, не помічаючи її.

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Наприклад на цій оптичній ілюзії тільки люди з гострим зором можуть знайти приховану комаху.

А ось цією популярною головоломкою ви можете перевірити свій IQ. На зображенні можна побачити двох коней, один з яких повернувся, щоб подивитися на камеру. Питання полягає в тому, щоб вгадати, який з них дивиться на вас.

Також можете перевірити свої сили на головоломці, яка ставить у глухий кут більшість дорослих: потрібно вгадати правильну кількість блоків на зображенні, і це не так вже й просто.

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