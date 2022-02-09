Експерти занепокоєні тим, що олені можуть бути резервуаром для коронавірусу навіть після того, як COVID-19 стане ендемічним серед людей.

У США дослідники з Пенсільванського державного університету виявили майже 20 білохвостих оленів на Статен-Айленді, які були заражені штамом коронавірусу "Омікрон".

Результати дослідження, які поки що не були рецензовані, вперше показують, що вірус поширюється на диких тварин, пише Sciencealert.

Науковці виявили коронавірус приблизно в однієї третини білохвостих оленів, вивчених в Айові в період з вересня 2020 по січень 2021 року. Інша дослідна група виявила вірус у однієї третини оленів в Огайо.

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"Ми не очікували виявити такий рівень широко поширеної інфекції", - наголосив заступник директора Лабораторії діагностики тварин у Пенсільванії Суреш Кучіпуді.

Експерти занепокоєні тим, що олені можуть бути резервуаром для коронавірусу навіть після того, як COVID-19 стане ендемічним серед людей. У гіршому випадку вірус може розвинутись у оленів, щоб краще ухилятися від захисту вакцин, а потім поширитися на людей.

Автори раніше виявили вірус у кішок, собак, тхорів, норок, свиней, хом'яків та кролів. Але вони приділяли пильну увагу білохвостим оленям з кількох причин: крім того, що вони дуже вразливі для інфекцій, білохвості олені довільно живуть у США в безпосередній близькості від людей.

Наразі науковці не знають, чи олені можуть передавати коронавірус людям. Ймовірно, олень може передати вірус людині через проміжного господаря, такого як гризун чи домашню тварину.

Нагадаємо, раніше, як писав УНІАН, коронавірус виявили у бегемотів у зоопарку бельгійського Антверпена. Тварини знаходяться на карантині.

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